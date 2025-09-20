Συνελήφθη ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική - Χειροπέδες και στη μητέρα του - Real.gr

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ ύστερα από εξακρίβωση χώρων και στοιχείων ατόμου, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του ανηλίκου.
Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, -14- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -20- γραμμαρίων.
Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -20- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Παράλληλα, για την υπόθεση, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.