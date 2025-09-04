Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Real.gr

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο 17χρονος στην κατάθεση που έδωσε, δήλωσε ότι το έκανε για να αποδείξει οτι οι Ρομά δεν ειναι καλοί γονείς και ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθει το περασμένο καλοκαίρι γιατί έμπαινε σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχοντας κάρτα ελεγκτή, έκοβε πρόστιμα σε όσους δεν είχαν εισιτήριο και κράταγε ο ίδιος τα χρήματα. Σημειώνεται πως αυτή την ώρα γίνεται έρευνα στο σπίτι του.