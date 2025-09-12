Συνελήφθη άντρας στην Αθήνα για καταδικαστικές αποφάσεις - Real.gr

Eκκρεμούσε απόφαση για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, κατ΄ εξακολούθηση, συνολικής αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αθήνα, έναν άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Ειδικότερα, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, κατ΄ εξακολούθηση, συνολικής αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, με ποινή κάθειρξης έξι ετών, καθώς και απόφαση για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, με ποινή φυλάκισης τριών μηνών και χρηματική ποινή 4.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραγγέλθηκε η κράτησή του σε σωφρονιστικό κατάστημα».