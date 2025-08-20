Quantcast
Συνελήφθη χτες 25χρονος Τούρκος που καταζητείτο για συνέργεια σε ανθρωποκτονία στην Κωνσταντινούπολη - Real.gr
16:00, 20/08/2025
Συνελήφθη, πρωινές ώρες χτες, 19-8-2025, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 25χρονος Τούρκος υπήκοος ο οποίος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, ο 25χρονος συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατηγορία, ο δράστης της δολοφονίας, που ήταν μαζί με τον 25χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα με τον οποίο είχαν διαφορές και στη συνέχεια ο 25χρονος έβγαλε τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους για να μην εντοπιστούν εύκολα, κατά την διαφυγή τους από το τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

