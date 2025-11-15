Quantcast
Συνελήφθη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Έβρισε και απείλησε αστυνομικούς - Real.gr
14:01, 15/11/2025
Για απειλή και εξύβριση αστυνομικών κατηγορείται γνωστή δημοσιογράφος η οποία συνελήφθη στην Αττική Οδό τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11).

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 τα ξημερώματα στην Αττική Οδό, όταν στα διόδια της Μεταμόρφωσης, αστυνομικοί της Τροχαίας, που είχαν στήσει μπλόκο, έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ο 59χρονος οδηγός φαίνεται να μην το αντιλήφθηκε και συνέχισε την πορεία του, μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 52χρονη κατά τον έλεγχο, φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να τους καταγράψει με το κινητό, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.

