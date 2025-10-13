Ηράκλειο: Συνελήφθη εμμονικός πρώην σύντροφος – Παρακολουθούσε κι ενοχλούσε την 41χρονη - Real.gr

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 41χρονος ο οποίος φαίνεται πως είχε πάθει εμμονή με την πρώην σύντροφό του και την παρενοχλούσε συνεχώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μετά το χωρισμό του ζευγαριού ο 41χρονος ακολουθούσε παντού την 41χρονη, της έστελνε μηνύματα, την παρακολουθούσε στη δουλειά και στο σπίτι της.

Μάλιστα, χθες το βράδυ, πήγε στο σπίτι της και άρχισε να της πετάει πέτρες στα τζάμια ενώ στη συνέχεια άρχισε να την απειλεί.

Η ίδια ένιωσε πως απειλείται η ζωή της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 41χρονο ενώ η έντρομη γυναίκα ζήτησε και έλαβε το panic button.

Πλέον ο 41χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη καθώς έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και βία.