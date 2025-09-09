Quantcast
Συνελήφθη γιατρός στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» - Real.gr
real player

Συνελήφθη γιατρός στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι»

10:12, 09/09/2025
Συνελήφθη γιατρός στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι»

Συνελήφθη ιατρός, που είναι διευθυντής κλινικής στο Ιπποκράτειο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι από ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός ζητούσε από 3.000 έως 5.000 ευρώ προκειμένου να προσέχει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και είχε υπό την επίβλεψή του.

Ο γιατρός συνελήφθη σήμερα το πρωί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Περιμένω την επίσημη ενημέρωση. Δυστυχώς το “φακελάκι” το κάνουν αρκετοί δυστυχώς. Έχω πει στον κόσμο να κάνει καταγγελία. Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, να κάνουν καταγγελία αμέσως».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved