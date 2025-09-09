Συνελήφθη γιατρός στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» - Real.gr

Συνελήφθη ιατρός, που είναι διευθυντής κλινικής στο Ιπποκράτειο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι από ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός ζητούσε από 3.000 έως 5.000 ευρώ προκειμένου να προσέχει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και είχε υπό την επίβλεψή του.

Ο γιατρός συνελήφθη σήμερα το πρωί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Περιμένω την επίσημη ενημέρωση. Δυστυχώς το “φακελάκι” το κάνουν αρκετοί δυστυχώς. Έχω πει στον κόσμο να κάνει καταγγελία. Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, να κάνουν καταγγελία αμέσως».