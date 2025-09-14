Συνελήφθη γιος γνωστού τραγουδιστή στο Μοναστηράκι - Real.gr

Συνελήφθη τα ξημερώματα στο Μοναστηράκι ο γιος γνωστού τραγουδιστή.

Του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν φίλο του εντοπίστηκαν από τους άνδρες της ΕΛΑΣ την ώρα που τσακώνονταν με τον οδηγό ενός ταξί. Επιχείρησαν να τον ελέγξουν, αυτός αντιστάθηκε και, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, άρχισε να τους εξυβρίζει.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο νεαρός αντιστάθηκε και, την ώρα που επιχειρούσαν να τον βάλουν στο περιπολικό, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου συνέχισε να βρίζει και να απειλεί, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.