Συνελήφθη ηγούμενος Μονής - Ετοιμαζόταν να πουλήσει εικόνες και ευαγγέλια, αξίας 200.000 ευρώ - Real.gr

Στη σύλληψη ηγούμενου Μονής της Αχαΐας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει εικόνες και ευαγγέλιο.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερωμένος ετοιμαζόταν να πωλήσει 17 βυζαντινές εικόνες έναντι 200.000 ευρώ, καθώς επίσης ένας ευαγγέλιο και άλλα θρησκευτικά είδη.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ.

Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.