Συνελήφθη και δεύτερος Μολδαβός καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία από την Interpol - Real.gr

Στη σύλληψη δύο Μολδαβών που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Interpol προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, συνελήφθη ένας 59χρονος Μολδαβός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τον Vladimir Plahotniuc, πρώην αρχηγό κόμματος στη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται από τις Αρχές της πατρίδας του για απάτες και υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμύριων δολαρίων.

BREAKING:

Greek police have arrested Vladimir Plahotniuc, the pro-Russian shadow oligarch who ruled Moldova until he escaped the country in 2019.

He stole $1 billion in a massive banking fraud scandal in 2014, when around 12% of Moldova’s GDP suddenly disappeared from the… pic.twitter.com/JFipAdVnMu

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2025