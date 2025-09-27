Quantcast
Συνελήφθη οδηγός ΙΧ που μετέφερε 20 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στο συνοριακό σημείο διέλευσης Καστανέων Έβρου - Real.gr
17:45, 27/09/2025
Περισσότερα από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες το πρωί, στο συνοριακό σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών.

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ αναζητούνται συνεργοί του.

Ο φερόμενος ως δράστης οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης Καστανέων Έβρου προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί σε συνεργασία με τελωνειακούς υπαλλήλους, στο όχημα εντόπισαν με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου- σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο χώρο των αποσκευών- 36 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 19 κιλών και 845 γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας σε κρυσταλλική μορφή (MDMA), συνολικού βάρους ενός κιλού και 550 γραμμαρίων, τα οποία μετέφερε από τη Βουλγαρία με σκοπό τη διακίνηση τους στην Τουρκία, μέσω του συνοριακού σημείου.

Εκτός από τις ποσότητες των ναρκωτικών κατασχέθηκαν επίσης το ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο φερόμενος ως δράστης, χρηματικά ποσά και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας.

