Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Έτρεχε με 179 χλμ - Real.gr

Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Έτρεχε με 179 χλμ

15:03, 02/12/2025
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 55χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 179 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η ταχύτητα καταγράφηκε μέσω συσκευής radar, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ./ώρα, γεγονός που δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

