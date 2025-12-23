Συνελήφθη στα Καλύβια ένα από τα «πιστόλια» της ρωσικής μαφίας - Real.gr

του Θεοδόση Πάνου

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (23/12) από αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών σε μονοκατοικία στα Καλυβιά ένα από τα «βαριά πιστόλια» της ρωσικής μαφίας, το οποίο ευθύνεται για τέσσερα συμβόλαια θανάτων μεγάλων ονομάτων της Greek Mafia.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της Greek Mafia και για μία απόπειρα δολοφονίας που έγινε τον Ιούλιο του 2023.

Για τις εν λόγω πράξεις έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα.