Συνελήφθη στη Γερμανία ο 49χρονος Ουκρανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο - Real.gr

Ο 49χρονος Ουκρανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο συνελήφθη σήμερα το απόγευμα -έπειτα από πληροφορίες των ελληνικών Αρχών- στη Γερμανία.

Ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο φαίνεται ότι κατάφερε να διαφύγει τον Νοέμβριο του 2025, αντιλαμβανόμενος ότι ο κλοιός γύρω του στενεύει.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στις 13/11/2025 επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και έκτοτε δεν επέστρεψε ξανά στο νησί της Ρόδου.

Στον Ουκρανό είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής του στις αστυνομικές αρχές το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για άλλη υπόθεση, τον οποίο και παραβίασε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2025, αφού δεν έδωσε το «παρών».

Αν και αναζητήθηκε ώστε να εξεταστεί για την εν λόγω υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι δεν έμενε πια στα δύο σπίτια που είχε δηλώσει στην αστυνομία ως τόπους διαμονής.

Τι είχε αναφέρει στην κατάθεσή του

Ο 49χρονος είχε περάσει το κατώφλι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στις 12/5/2025, όπου είχε εξεταστεί ως μάρτυρας, καθώς τότε δεν είχαν συγκεντρωθεί τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια σε βάρος του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε πάει απόλυτα προετοιμασμένος και με προμελετημένο σχέδιο, έτσι ώστε να τους παραπλανήσει.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι γνωριζόταν με τον ξενοδόχο 3-4 χρόνια και τον τελευταίο καιρό έκανε εργασίες στο σπίτι και το ξενοδοχείο του, παραλείποντας να πει ότι είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν, κάτι που θα μπορούσε να κριθεί ύποπτο.

Τελευταία φορά, όπως είχε πει, τον είχε δει την ημέρα της Πρωτομαγιάς του 2025, το μεσημέρι, όταν τον πήγε να νοικιάσει τη μοτοσικλέτα, χωρίς να πει ότι είχε διανυκτερεύσει σπίτι του.

Μάλιστα, είχε διαψεύσει πως το ίδιο βράδυ έτρωγαν μαζί, αλλά είχε αναφέρει ότι ήταν σε άλλο μαγαζί με φίλους του. Ωστόσο, είχε ενεργοποιήσει κεραία της περιοχής, ενώ το συγκεκριμένο σημείο ήταν το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά ζωντανός ο 64χρονος.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι του χρωστούσε 650 ευρώ για τις εργασίες που είχε κάνει, υποστηρίζοντας ότι ο 64χρονος δεν ήταν «νορμάλ» άνθρωπος, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα, έλεγε πολλά ψέματα και έπινε πολύ αλκοόλ.

Ένα σημείο στίξης σε SMS, μια κλήση από το τηλέφωνο άγνωστης, ένα αυτοκόλλητο -Πώς εξιχνίασαν τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Το προφίλ του 64χρονου ξενοδόχου

Ο 64χρονος ξενοδόχος χαρακτηριζόταν ως ένα άτομο ιδιαίτερα κοινωνικό, ο οποίος συνήθιζε να συχνάζει σε διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από τις μαρτυρίες οικείων του προσώπων προκύπτει ότι είχε μεγαλομανία και ότι χρωστούσε χρήματα σε διάφορα άτομα, από τα οποία είτε δανειζόταν είτε του είχαν παράσχει υπηρεσίες και δεν τα είχε αποζημιώσει γι’ αυτές.

Όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση, ήταν συνταξιούχος του ΟΤΕ, αντιμετώπιζε όμως οικονομικά προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, πάντα βάσει μαρτυριών, πριν από τη δολοφονία του είχε μια ιδιαίτερα διαφορετική συμπεριφορά, καθώς πίστευε ότι είχε προβλήματα υγείας, χωρίς όμως να έχει διαγνωστεί με κάποια σοβαρή ασθένεια.

Στο πλαίσιο της αλλαγής, είχε ξεκινήσει να κάνει διάφορες αγορές προϊόντων που δεν είχε επί της ουσίας ανάγκη -παρά τα οικονομικά προβλήματα που είχε-, ενώ έπινε αρκετές ποσότητες αλκοόλ.

Ως ακίνητη περιουσία είχε τρία σπίτια, εκ των οποίων το ένα το επισκεύαζε για να το νοικιάσει, και το ξενοδοχείο στην Κρεμαστή, στο οποίο επίσης έκανε εργασίες για να λειτουργήσει την τουριστική σεζόν.

Η γνωριμία με τον κατηγορούμενο

Η γνωριμία με τον 49χρονο Ουκρανό είχε γίνει πριν από περίπου 4 χρόνια, όταν είχε νοικιάσει με την πρώην σύζυγό του δύο δωμάτια στο ξενοδοχείο του θύματος, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για επαγγελματική χρήση, μέχρι που άρχισαν να καθυστερούν να εξοφλήσουν τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει.

Ο 49χρονος μάλιστα έκανε πρόταση στον ξενοδόχο για να συνεργαστούν, λέγοντας ότι θα τον έφερνε σε επαφή με τουριστικά γραφεία για να αυξήσει την πελατεία του.

Η σύζυγος του 64χρονου δεν είχε συμφωνήσει με αυτή τη συνεργασία, καθώς υποστήριζε ότι ο 49χρονος ήταν απατεώνας.

Στα μέσα Μαρτίου του 2025, η ίδια ενημερώθηκε από τον 64χρονο όταν βρισκόταν στο σπίτι του στην Κρεμαστή με τον 49χρονο. Και πάλι προσπάθησε να τον αποτρέψει να έχει συναναστροφές μαζί του, καθώς, όπως είχε αναφέρει, της είχε κάνει «κακή εντύπωση».

Δράστης και θύμα είχαν αποφασίσει, ωστόσο, ότι θα συνεργάζονταν και ότι θα λειτουργούσαν μαζί το ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας του 64χρονου.

Χαρακτηριστική είναι συνομιλία που είχε ο 49χρονος το μεσημέρι της 8ης Μαΐου 2025 με μία γυναίκα, μιλώντας στα ουκρανικά.

Η γυναίκα τον ρωτάει για τον 64χρονο και αν έχει πεθάνει.

Τότε εκείνος απαντάει ότι δεν γνωρίζει και τον αποκαλεί «ηλίθιο». Της ανέφερε ότι είχε συνεργαστεί μαζί του 4 χρόνια, κατακρίνοντάς τον, λέγοντας ότι «παίρνει λεφτά από ανθρώπους».

Μάλιστα, της γνωστοποιεί ότι πήρε λεφτά από τον ιδιοκτήτη άλλου ξενοδοχείου, στον οποίο είχε εκμισθώσει το δικό του ξενοδοχείο τη στιγμή που δεν ήταν έτοιμο, καθώς έπρεπε να επισκευαστούν τοίχοι και μπαλκόνια, δεν υπήρχε παροχή ρεύματος και οι τουαλέτες δεν ήταν λειτουργικές.

Τότε οι δυο τους, δράστης και θύμα, είχαν διαφωνήσει, με τον 49χρονο να του λέει ότι δεν ήταν έτοιμο να υποδεχθεί κόσμο.

Η γυναίκα τον ρώτησε αν είχε προλάβει να φτιάξει «κάποιο ψεύτικο χαρτί» για να είναι καλυμμένος και τότε της απάντησε χαρακτηριστικά «τι χαρτιά τώρα. Γ@@@@@ τα. Δεν πρόλαβα». Όταν εκείνη του απάντησε «ε, τώρα πέθανε όμως», εκείνος άλλαξε θέμα συζήτησης.

Οι αστυνομικοί μέσα από αυτή τη συνομιλία, εκτός άλλων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε σκοπό να προχωρήσει στην παράνομη ιδιοποίηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου του ξενοδόχου.

Φίλος του θύματος ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε δύο περιστατικά που ο ξενοδόχος είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον 49χρονο.

Από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στις 30/4/2025 το βράδυ ο κατηγορούμενος διανυκτέρευσε στο σπίτι του θύματος.

Την Πρωτομαγιά, μεταξύ 10.00- 12.00, επισκέφθηκε εταιρεία εκμίσθωσης οχημάτων και προσπάθησε να νοικιάσει αυτοκίνητο έχοντας το δίπλωμα του 64χρονου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ το μεσημέρι φέρεται να πήγε τον ξενοδόχο σε άλλη επιχείρηση για να νοικιάσει μοτοσικλέτα.

Οι δύο τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσε το θύμα απενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις 16.29 την Πρωτομαγιά του 2025 και ενεργοποιήθηκαν πάλι ταυτόχρονα στις 23.00 κοντά στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ η τελική απενεργοποίηση λόγω εξάντλησης μπαταρίας έγινε στις 15.29 στις 2/5/2025.

Η ύποπτη συνομιλία

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ανθρωποκτονία του ξενοδόχου, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με γυναίκα στα ουκρανικά προσπαθεί να δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση, γνωρίζοντας ότι μπορεί να παρακολουθείται.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο 49χρονος αναφέρεται σε άλλη γυναίκα με το όνομα «Ζωή» , λέγοντας πως είναι εκνευρισμένος μαζί της, καθώς τον σχολιάζει αρκετά για ένα συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο αποφεύγει να εξηγήσει, λέγοντας στη συνομιλήτριά του ότι κατάλαβε σε τι αναφέρεται.

Τότε εκείνη τον ενημέρωσε ότι ρωτούσαν οι αστυνομικοί για τη σχέση που είχε με τον ξενοδόχο και ότι έψαχναν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Θέλοντας προφανώς να αποπροσανατολίσει, σχολίασε για τον 64χρονο: «Τρέχει σαν τρελός με το μηχανάκι. Τι να κάνουμε; Και εγώ τι δουλειά έχω με αυτά τα πράγματα; Τρελός άνθρωπος». Η άγνωστη γυναίκα απάντησε ότι κατάλαβε και ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν πρέπει να το συζητάνε από το τηλέφωνο αλλά από κοντά.

Από την άρση διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρήσει σε 6 κλήσεις προς το «112», δίνοντας πληροφορίες για το υποτιθέμενο τροχαίο. Συγκεκριμένα, οι κλήσεις έγιναν από συσκευή του 64χρονου, ενώ ήταν ήδη νεκρός, στην οποία δεν υπήρχε κάρτα sim.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

7.47 στις 5/5/2025, στις 16.54 την ίδια ημέρα

19.50 και 19.51 στις 6/5/2025, ενώ την ίδια ημέρα τηλεφώνησε ακόμα δύο φορές, στις 20.06 και στις 20.08.

Στις τρεις από αυτές τις κλήσεις συνομίλησε με τις τηλεφωνήτριες. Συγκεκριμένα, στη μία, μιλώντας ελληνικά με ρωσόφωνη προφορά, αναφέροντας ότι κοντά στο μουσείο Μέλισσας έχει πέσει κάτω κάποιος άνθρωπος και μία μοτοσικλέτα, ζητώντας να πάει κάποιος, και όταν ρωτήθηκε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, έκλεισε το τηλέφωνο.

Στη δεύτερη, μιλώντας αγγλικά και πάλι με ρωσόφωνη προφορά, υποστηρίζει ότι πέρασε με τη σύζυγό του κοντά από το μουσείο Μέλισσας βλέποντας κάποια άτομα κάτω, τα οποία έχουν πέσει με μία μοτοσυκλέτα, και λέει ότι χρειάζονται βοήθεια. Όταν ρωτήθηκε για τα στοιχεία του, απάντησε ότι ονομάζεται Μάριο, ότι δεν θυμόταν τον αριθμό του, και κλείνει το τηλέφωνο.

Στην τρίτη συνομιλία μιλάει ελληνικά με ρωσόφωνη προφορά, αναφέρεται πάλι στο ίδιο σημείο, λέγοντας ότι έχει δει δύο άτομα να έχουν πέσει με μοτοσικλέτα και ότι έχει γίνει τρακάρισμα. Αναφέρει ότι τον λένε Μιχάλη, αλλά όταν του ζητείται και το νούμερο του κινητού του λέει ότι δεν θυμάται και κλείνει.

Στη συσκευή αυτή στις 9/5 ενεργοποιήθηκε σύνδεση, χρήστης της οποίας είναι ο κατηγορούμενος, καθώς και σύνδεση στο e-mail του θύματος.

Μετά την ανεύρεση της σορού του 64χρονου, ο 49χρονος ενεργοποίησε στην εν λόγω συσκευή τηλεφωνική σύνδεση με τα στοιχεία του.