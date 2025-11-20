Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Τα πρώτα λόγια της ηθοποιού - Real.gr

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ δεν είχε δίπλωμα ούτε και πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Πάνος Κατσαρίδης αντάλλαξε μηνύματα με την ηθοποιό για το τι συνέβη.

Όπως μετέφερε, «μου είπε η Δήμητρα, ότι τις πινακίδες τις της πήραν την Κυριακή (16/11). Γύρισε στο σπίτι της με ταξί τότε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο. Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες Τετάρτη, μετά το θέατρο, πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί. Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε προλάβει να το παραλάβει».

Ακόμη, ο Πάνος Κατσαρίδης πρόσθεσε ότι η Δήμητρα Ματσούκα του είπε πόσο ευγενικοί και εξαιρετικοί ήταν οι άνδρες της Τροχαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν χθες βράδυ επί της οδού Αθηνάς στην περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Δήμητρα Ματσούκα δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. Στο αλκοτέστ που της έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έτσι κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.