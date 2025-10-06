Συνελήφθη στη Ζάκυνθο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά - Real.gr

Με μια άκρως μυστική επιχείρηση, στελέχη της Ασφάλειας Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, που ταξίδεψαν στην Ζάκυνθο, εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο φερόμενο ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος 38χρονου, τις πρώτες πρωινές ώρες στις 30 Σεπτεμβρίου, την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην Δροσιά.

Πρόκειται για 29χρονο μάγειρα, ο οποίος φέρεται να είχε συνάψει ερωτική σχέση με την πρώην σύντροφο του 38χρονου, μία γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία το θύμα είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ήδη έχει οδηγηθεί στο τμήμα ασφαλείας που διεξάγει την προανάκριση και αύριο αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Ο συλληφθείς, για τον οποίο εκδόθηκε σχετικό ένταλμα, φέρεται να αναγνωρίστηκε από το θύμα, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.