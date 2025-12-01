Quantcast
Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 48χρονος καταζητούμενος από τις αλβανικές Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr
real player

Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 48χρονος καταζητούμενος από τις αλβανικές Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών

19:15, 01/12/2025
Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 48χρονος καταζητούμενος από τις αλβανικές Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία των Αρχών της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε ένα άλλο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved