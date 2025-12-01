Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 48χρονος καταζητούμενος από τις αλβανικές Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία των Αρχών της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε ένα άλλο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ