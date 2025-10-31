Συνελήφθη πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο - Real.gr

Για χρέη στο Δημόσιο συνελήφθη πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ.

Ο σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του.

Ο 58χρονος πολυβραβευμένος τηλεοπτικός σεφ είχε εταιρεία εμπορίας τροφίμων. Τα χρόνια του μνημονίου δεν απέδωσε ΦΠΑ στο Δημόσιο, το ύψος του οποίου φέρεται να φθάνει τα 350.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την καταδίκη του.

Οι Αρχές εξέδωσαν βούλευμα εις βάρος του, ενώ το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με σκοπό να εκτίσει την ποινή του.