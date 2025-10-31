Quantcast
Συνελήφθη πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο - Real.gr
real player

Συνελήφθη πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο

16:15, 31/10/2025
Συνελήφθη πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο

Για χρέη στο Δημόσιο συνελήφθη πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ.

Ο σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του.

Ο 58χρονος πολυβραβευμένος τηλεοπτικός σεφ είχε εταιρεία εμπορίας τροφίμων. Τα χρόνια του μνημονίου δεν απέδωσε ΦΠΑ στο Δημόσιο, το ύψος του οποίου φέρεται να φθάνει τα 350.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την καταδίκη του.

Οι Αρχές εξέδωσαν βούλευμα εις βάρος του, ενώ το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με σκοπό να εκτίσει την ποινή του.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε ενώ περπατούσε

Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε ενώ περπατούσε

17:32 31/10
Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

17:30 31/10
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ ζητά «θανατική ποινή για τρομοκράτες»

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ ζητά «θανατική ποινή για τρομοκράτες»

17:15 31/10
Μάθημα ζωής για την Υπευθυνότητα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη (vid.) – Συγκίνησε με την ομιλία του στην Ημερίδα του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Μάθημα ζωής για την Υπευθυνότητα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη (vid.) – Συγκίνησε με την ομιλία του στην Ημερίδα του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

17:01 31/10
Μητσοτάκης: Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή Σινά

Μητσοτάκης: Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή Σινά

16:50 31/10
Θεσσαλονίκη: Τιμήθηκε ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε 15χρονο από φλεγόμενο διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Τιμήθηκε ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε 15χρονο από φλεγόμενο διαμέρισμα

16:45 31/10
Ίδρυμα Βουλής: Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην οικονομική διαχείριση του 2024

Ίδρυμα Βουλής: Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην οικονομική διαχείριση του 2024

16:34 31/10
Τανζανία: Περίπου 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, δηλώνει η αντιπολίτευση

Τανζανία: Περίπου 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, δηλώνει η αντιπολίτευση

16:30 31/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved