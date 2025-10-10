Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό - Πώς θα ανακληθεί το άσυλο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, ένας 19χρονος Ιρακινός στο σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» για απείθεια.

Ειδικότερα, ο 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδνη» καθώς δεν συνεργάστηκε σε αστυνομικό έλεγχο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται ο 19χρονος καθώς μόλις πριν από λίγες μέρες είχε συλληφθεί και πάλι στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» γιατί είχε επιτεθεί σε ένα μηχανοδηγό ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε επιτεθεί σε ένα τουρίστα στο σταθμό «Νομισματοκοπείο».

Ήδη έχει ξεκινήσει απο χθες η διαδικασία της άρσης του καθεστώτος ασύλου του 19χρονου Ιρακινού, η οποία, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, γίνεται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης είτε λόγω επικινδυνότητας για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη από την Υπηρεσία Ασύλου που είναι και η Αποφαινόμενη αρχή.

Ειδικότερα, στο εδάφιο α’ της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 4939/2022 ρητά αναφέρεται ότι η Αποφαινόμενη Αρχή ανακαλεί το καθεστώς όταν: «ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Μόλις ανακληθεί το άσυλο ο αλλοδαπός τίθεται σε διοικητική κράτηση και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής του. Έως τότε έχει καθεστώς προστασίας και η δικαιοσύνη είναι αποκλειστικά αρμόδια βάσει των ποινικών αδικημάτων που κατηγορείται και δικάζεται εάν τεθεί σε καθεστώς φυλάκισης ή όχι.

«Το υπουργείο Μετανάστευσης για τον Ιρακινό έχει κινήσει τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου ως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόματη αφαίρεση καθεστώτος ασύλου χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.