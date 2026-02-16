Quantcast
Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις - Real.gr
real player

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:15, 16/02/2026
Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθησαν, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην Αττική, δύο άντρες ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
  • Οι κατηγορούμενοι προσέλκυαν τα θύματα μέσω ιστοσελίδας, προσποιούμενοι τους ηλεκτρολόγους, και ζητούσαν χρηματικά ποσά για δήθεν αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών.
  • Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έθεταν σε κίνδυνο τους ενοίκους των οικιών.

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην Αττική δύο άντρες ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και έκθεση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι μέσω ιστοσελίδας, προσέλκυαν τα θύματα, οι οποίοι καλούσαν σε τηλεφωνικό αριθμό που αναγραφόταν σε αυτή, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού για αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στα σπίτια τους.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο 46χρονος, ορισμένες φορές από κοινού με τον 26χρονο, μετέβαινε στα σπίτια των θυμάτων, προσποιούμενος τον ηλεκτρολόγο, και αφού αξιολογούσε δήθεν τη βλάβη, ζητούσε χρηματικά ποσά για προμήθεια συγκεκριμένων υλικών.

Έπειτα επαναπρογραμμάτιζαν ραντεβού, όπου είτε δεν εμφανίζονταν, είτε ζητούσαν περισσότερα χρήματα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επενέβαιναν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικιών, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τους ενοίκους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης-Υμηττού εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις στις περιοχές της Κυψέλης, του Πειραιά, του Ωρωπού, της Δάφνης, του Κορυδαλλού, του Παλαιού Φαλήρου, του Ιλίου και της Πεντέλης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

08:56 18/02
Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

10:53 18/02
Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

09:19 18/02
Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

12:08 18/02
«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

10:10 17/02
Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

09:15 16/02
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

07:01 18/02
Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

12:30 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved