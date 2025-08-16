Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές - Εξιχνιάστηκαν επτά απάτες - Real.gr

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης εγκληματική ομάδα (συμμορία) τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν στις 10 Αυγούστου, δύο άντρες ηλικίας 24 ετών, κινούμενοι με επιχειρησιακό όχημα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Ιούλιο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά καλούσαν πρωινές και μεσημεριανές ώρες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή αποφυγής επιβολής προστίμου τους ζητούσαν να παραδώσουν χρυσαφικά προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία τους, καθώς και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, μέλος της συμμορίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και παραλάμβανε χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ζεύγος γυαλιών ηλίου, χειρουργική μάσκα και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες απάτες,

• 2 επιχειρησιακές συσκευές κινητών τηλεφώνων,

• μικροποσότητα κάνναβης και

• φαρμακευτικά δισκία.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.