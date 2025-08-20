Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι κατείχαν περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης σε οικία, στην Κυψέλη - Real.gr

Quantcast
Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι κατείχαν περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης σε οικία, στην Κυψέλη
Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι κατείχαν περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης σε οικία, στην Κυψέλη

14:30, 20/08/2025
Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι κατείχαν περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης σε οικία, στην Κυψέλη

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, στην περιοχή της Κυψέλης, 32χρονος και 63χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σχετικά με άτομα τα οποία κατέχουν ναρκωτικές ουσίες σε οικία στην περιοχή της Κυψέλης, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους. Επίσης, αναζητείται ένας 31χρονος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: 7 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 705 ευρώ και σκηνή, η οποία χρησιμοποιείται για καλλιέργεια φυτών κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

