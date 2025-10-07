«Αττικόν»: Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο - Real.gr

Ένα ακόμη περιστατικό με λάθος χορήγηση φαρμάκου σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, χορήγησαν αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή το οποίο δεν έπρεπε να λάβει.

Η νεαρή ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο, ενώ οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν.

Στη συνέχεια δόθηκε εντολή η ασθενής να εξεταστεί από ιατροδικαστή ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μετά από εντολή εισαγγελέα οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.