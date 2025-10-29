Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι που επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο - Real.gr

Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 26/10/2025, έξι ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 13χρονο με γροθιές και κλωτσιές σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 25-10-2025, οι έξι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους 9 συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της 26-10-2025, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.