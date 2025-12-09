Συνελήφθησαν μέλη οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων - Είχαν κάνει και απόπειρα εναντίον του Γιάννη Λάλα - Real.gr

Το ελληνικό FBI συνέλαβε τρία άτομα, ενώ κατηγορείται άλλο ένα ήδη κρατούμενο για ναρκωτικά και όπλα, για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα δύο μήνες πριν τη δολοφονία του στην Αράχωβα.

Του Θεοδόση Πάνου

Τα άτομα που συνελήφθησαν δεν έχουν σχέση με τη δολοφονία του Λάλα.

Η απόπειρα δολοφονίας του 42χρονου είχε γίνει στο Ιλιον, όταν έφευγε από πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε εκεί. Δύο άτομα σε μοτοσικλέτα τον γάζωσαν αλλά το αυτοκίνητο ήταν θωρακισμένο με αποτέλεσμα τότε να γλιτώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν σχέση με τη Greek mafia, καθώς ο φερόμενος αρχηγός τους ουσιαστικά είχε ιδρύσει την εταιρεία πληρωμένων συμβολαίων θανάτου. Κατά το παρελθόν δούλευε για μεγάλα ονόματα της greek mafia, και συγκεκριμένα για τον «αρχηγό των αρχηγών» που είχε δολοφονηθεί στο Χαϊδάρι το 2018.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τέσσερα καλάσνικοφ και τρία πιστόλια, τα οποία ήταν τοποθετημένα στο πορτ μπακγκάζ αυτοκινήτου που βρέθηκε στα Καλύβια και αποδείχτηκε ότι είχε κλαπεί πριν από περίπου ένα χρόνο από περιοχή των Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός ο σχεδιασμός κάνει τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να πιστεύουν ότι οι συλληφθέντες προετοίμαζαν άλλο ένα συμβόλαιο θανάτου, άγνωστο για ποιον.