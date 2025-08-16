Συνελήφθησαν τρεις διακινητές στον Έβρο - Προωθούσαν 20 μετανάστες χωρίς έγγραφα - Real.gr

Είκοσι μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, επιχείρησαν να προωθήσουν τις δύο προηγούμενες μέρες στο εσωτερικό της χώρας, τρεις διαφορετικοί διακινητές, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης.

Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί της Πέμπτης, κοντά σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Αρχικά ο οδηγός – διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ και μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα της ίδιας μέρας στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ο Έλληνας διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί ταξί, με το οποίο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Τέλος, χθες το μεσημέρι σε αγροτική οδό του Έβρου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν ακόμα αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Τα τρία οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και τα κινητά τηλέφωνα των διακινητών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενήργησαν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Τυχερού και Διδυμοτείχου.