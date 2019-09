Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον ιό του Δυτικού Νείλου

ΠΗΓΗ

Η διακρατική συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας για το ερευνητικό έργο υπό τη γενική ονομασία «Early Warning System for Mosquito- borne Diseases- EWSMD», ξεκίνησε πέρυσι με τη συμμετοχή δύο φορέων από κάθε χώρα. Από γερμανικής πλευράς συμμετέχουν το Ινστιτούτο τροπικής ιατρικής -Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM) και η εταιρεία για τον έλεγχο των κουνουπιών -Gesellschaft zur Foerderung der Mueckenbekaenpfuhg e.V/Istitute for Dipterology (GFS/IfD). Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το ΑΠΘ (Ιατρική σχολή -τμήμα Μικροβιολογίας, καθ. Αννα Παπά, Γεωλογική σχολή - τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, επ. καθ. Ελένη Κατράγκου) και η εξειδικευμένη σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών «Οικοανάπτυξη A.E.».