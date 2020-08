Συνεχίζει τις προκλήσεις η Αγκυρα: Η Τουρκία επανέρχεται με NAVTEX νότια Κρήτης για «συμμαχική άσκηση»!

Με νέα παράνομη NAVTEX η Τουρκία επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχή νοτίως Κρήτης και δυτικά της περιοχής της ελληνικής NAVTEX (490/20) με το πρόσχημα των ασκήσεων του ναυτικού της με πολεμικά πλοία συμμαχικών χωρών!

ΠΗΓΗ: militaire.gr

Η άσκηση θα γίνει αύριο και μένει να δούμε ποιοι είναι οι σύμμαχοι της με τους οποίους θα κάνει ασκήσεις. Η περιοχή που δεσμεύεται είναι ακριβώς δίπλα σ΄ αυτή που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα. NAVTEX 1069/20

TURNHOS N/W : 1069/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH NAVY AND ALLIED UNITS MARITIME EXERCISE, 25 AUG 20 FROM 0500Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

34 15.00 N – 025 43.95 E

34 15.00 N – 026 35.15 E

33 35.00 N – 026 35.15 E

33 35.00 N – 025 43.95 E

2. CANCEL THIS MESSAGE 251200Z AUG 20.

Με ακόμη μία NAVTEX , η Τουρκία χαρακτηρίζει παράνομη τη δέσμευση περιοχής από την Ελλάδα για ασκήσεις.

TURNHOS N/W : 1066/20

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVWARN HA65-490/20 FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.

2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGE IN THE AREA. HA65-490/20 IS NULL AND VOID.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA44-1062/20 PROMULGATED ON 23 AUG 20 RELATED TO R/V ORUÇ REIS SEISMIC SURVEY IS STILL VALID AND EFFECTIVE.

4. ALL SHIPS OBLIGED NOT TO ENTER 6 MILE OF SURVEY SHIPS IN THE AREA BOUNDED BY

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

5. CANCEL THIS MESSAGE 272200Z AUG 20.