Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ralston College στη Σάμο

Δίχως ελληνικές σπουδές, δεν υπάρχει εκπαίδευση, κατά τον Τολστόι (1828-1910) και αυτό το απόφθεγμα δεν θα μπορούσε να εκφράζει με μεγαλύτερη ευστοχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ralston College, που εδρεύει στη Savannah των Η.Π.Α., το οποίο βασίζεται στην εκμάθηση και ταυτόχρονη χρήση τόσο της αρχαίας, όσο και της νέας ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του προγράμματος αυτού, Καθηγητή Joseph Conlon (Ph.D. Classical Philology, University of Princeton) είναι αδύνατη η κατανόηση και η εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής δίχως την συμβολή της νέας ελληνικής. Και συνεχίζει: «Η βαθύτερη και ταυτόχρονη γνώση της αρχαίας και της νέας ελληνικής συμβάλλουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση και σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, στην βαθιά και ακριβή πρόσληψη των φιλοσοφικών κειμένων αλλά και της ίδιας τους της μητρικής (αγγλικής) γλώσσας.» Κατά την άποψή του η αρχαία ελληνική είναι μια ζώσα γλώσσα αφού «ζει» σε πολλές άλλες γλώσσες. Ενδεικτικά, στα μοντέρνα αγγλικά το 25% των λέξεων προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Επιπροσθέτως, όλες οι ρίζες των λέξεων που βρίσκονται στα Ομηρικά κείμενα (Ιλιάδα-Οδύσσεια) ακόμη και τώρα συναντώνται και ακούγονται στα δημοτικά τραγούδια όλης της χώρας. Ο πρόεδρος του Κολλεγίου Stephen Blackwood (MA (Classics), Dalhousie University and a Phd (Religion), E m o r y U n i v e r s i t y ) δ η λ ώ ν ει : « Ε ί ν α ι α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο κα ι αδιαπραγμάτευτο ότι η αρχαία ελληνική έθεσε τα θεμέλια για την μετέπειτα ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τη δυτική φιλοσοφία και για αυτό το λόγο η εκμάθηση και η ομιλία τους σε συνδυασμό με την νέα ελληνική θεωρούνται εκ των ων ουκ ανευ για την οριοθέτηση του «γνωθι σαυτόν» και την κατάκτηση του ευζην». Στο εν λόγω πρόγραμμα διδάσκουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές και οι φοιτητές έχουν καθημερινά εντατικά μαθήματα αρχαίων και νέων ελληνικών. Μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών οι φοιτητές είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και να μιλούν ταυτόχρονα στα αρχαία και τα νέα ελληνικά και να διαβάζουν φιλοσοφικά και εκκλησιαστικά κείμενα. Το πρόγραμμα επισκέπτονται με σκοπό την επιπρόσθετη επιμόρφωση των φοιτητών διακεκριμένοι Καθηγητές από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (University of Cambridge, University of Toronto) ενώ πέρυσι θαύμασε από κοντά την πρόοδο των φοιτητών και την ικανότητά τους ναχρησιμοποιούν ταυτόχρονα στην ομιλία τους τα αρχαία και τα νέα ελληνικά ο πρύτανης του κολλεγίου και διεθνούς φήμης ψυχολόγος Dr Jordan Peterson κατά την επίσκεψή του στη Σάμο. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και ξεκινά το πρώτο του δίμηνο στην Ελλάδα (Αύγουστο - Σεπτέμβριο) και συγκεκριμένα στη Σάμο, την Πάτμο, το Ναύπλιο και την Πελοπόννησο. Την ομάδα των καθηγητών και φοιτητών επισκέφθηκαν στο εναρκτήριο δείπνο στην Αθήνα υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Άδωνις Γεωργιάδης.