Συνεχίζεται η κακοκαιρία «Μπάλλος»: Προβλήματα από τις πλημμύρες σε Ιόνιο, Εύβοια, Αττική, Κρήτη – Ενας αγνοούμενος

Σε ενημέρωση για το περιστατικό με το εγκλωβισμένο και στη συνέχεια πλημμυρισμένο λεωφορείο στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προέβη η διοίκηση της ΟΣΥ.

Σύμφωνα με την ΟΣΥ στις 14:45 στη γέφυρα της παλιάς παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά (στο ύψος του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος") και ενώ το όχημα εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του, εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση διέλευσης, μέσα σε λίγα λεπτά μεγάλος όγκος υδάτων από τα παρακείμενα έργα άρχισε να πλημμυρίζει τη γέφυρα με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος. 'Αμεσα και με ψυχραιμία, ο οδηγός αποβίβασε τους επιβάτες και ενημέρωσε την Πυροσβεστική, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας.

Επισημαίνουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση της εταιρείας, ότι η ΟΣΥ Α.Ε. διαθέτει Σύστημα Παρακολούθησης των Οχημάτων, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες Οδηγίες μέσω Τηλεματικής σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών καθώς και για την οδηγική συμπεριφορά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τις οποίες και ακολούθησε επιτυχώς ο εν λόγω οδηγός. Επιπλέον, οι οδηγίες αυτές εξειδικεύτηκαν περαιτέρω λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας ήταν και είναι η ασφαλής μεταφορά του επιβατικού κοινού, σημειώνει η ανακοίνωση της ΟΣΥ και καταλήγει: «Οι κακοπροαίρετες αναφορές δεν προσφέρουν καμιά υπηρεσία στους πολίτες, ούτε και στους εργαζόμενους, οι οποίοι προσπαθούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό και ευθύνη».

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo