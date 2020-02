Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 6ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και ΜΜΕ»

Της Μαρίας Δεναξά

Από την Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται. Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston) και της Ελληνοκαναδικής Ένωσης Πανεπιστημιακών του Οντάριο (The Hellenic Canadian Academic Association of Ontario) και η κεντρική του δράση θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στη Μεγάλη του Γένους Σχολή από 2-6 Μαΐου 2020.