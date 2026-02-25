Συνήγορος... οπλοφορούσε σε δίκη στην Ευελπίδων - Η καταγγελία της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων - Real.gr

H Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) σε παρέμβασή της εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια ποινικής δίκης.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο μέσα στην δικαστική αίθουσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δικηγόρος το όπλο το είχε σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, έτσι ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παράγοντες της δίκης (δικαστές, δικηγόροι, κ.λπ.).

Πάντως, στην διακοπή της δίκης, με πρωτοβουλία της προέδρου της έδρας, ζητήθηκε από αστυνομικούς του δικαστηρίου να ελέγξουν τον δικηγόρο και στην συνέχεια το όπλο αφαιρέθηκε.

Αναλυτικότερα, η Ένωση σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ιδιαίτερη ανησυχία οφείλει να ενημερώσει ως προς περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο εντός του ακροατηρίου!

Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως από την Πρόεδρο που διεύθυνε τη διαδικασία, ο συνήγορος έφερε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παρευρισκομένους παράγοντες της δίκης, μεταξύ των οποίων και τους δικαστές της συνθέσεως. Ακολούθως, μετά από διακοπή της διαδικασίας, με πρωτοβουλία της Προέδρου ζητήθηκε από τη φρουρά του Δικαστηρίου να ελέγξει τον ως άνω συνήγορο και ακολούθως το όπλο αφαιρέθηκε.

Πλην, όμως, το γεγονός καθ’αυτό γεννά ουσιώδη ερωτηματικά αφενός ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που υφίστανται εντός των δικαστικών καταστημάτων, τα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους απολαμβάνουν και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο περί όπλων και αφετέρου ως προς τις συνέπειες που έχει για την εικόνα της απονομής Δικαιοσύνης η αξιοποίηση εκ μέρους συνηγόρων των κενών ελέγχου, ώστε να οπλοφορούν επιδεικτικά εντός των ακροατηρίων, ακόμα κι αν υφίσταται άδεια οπλοφορίας.

Η αίσθηση ασφάλειας των παραγόντων της δίκης, εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και όχι με την ανοχή σε ατομικές λογικές άγριας Δύσης, που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας, όσο και εν γένει της απονομής Δικαιοσύνης».