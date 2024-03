Σύνταγμα: Βίντεο από την επίθεση των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε αλλοδαπό

Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης:

????????ISRAEL vs GREECE - RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."

Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL