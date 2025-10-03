Συντάξεις Νοεμβρίου: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμών για όλους τους συνταξιούχους - Real.gr

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου για όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: