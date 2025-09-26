Συντάξεις: «οι ρίζες που μας κρατούν όρθιους» - Real.gr

Γράφει ο Παναγιώτης Κοκκόρης, Α΄Υποδιοικητής e-ΕΦΚΑ, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ποιος είπε ότι οι συνταξιούχοι είναι απλώς οι «πρώην» της ζωής; Αν κόψεις τις ρίζες ενός δέντρου, σωριάζεται. Έτσι ακριβώς θα γινόταν κι αν ξεχνούσαμε τους ανθρώπους που έστησαν αυτή τη χώρα με τον ιδρώτα και τα χέρια τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν είναι νοσταλγία του παρελθόντος· είναι το θεμέλιο που μας επιτρέπει να κοιτάμε μπροστά χωρίς να γκρεμιζόμαστε.

Με τη δουλειά και τη γνώση τους κράτησαν όρθιες οικογένειες, γειτονιές, θεσμούς. Είναι αυτοί που μας έμαθαν τι θα πει «όλοι μαζί» όταν ήρθαν δύσκολες μέρες. Η παρουσία τους δεν είναι μουσειακό έκθεμα. Είναι δύναμη, εμπειρία, συναισθηματική μνήμη. Να γιατί η στήριξή τους δεν είναι «φιλανθρωπία». Είναι καθαρή δικαιοσύνη.

Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έκανε μερικά ουσιαστικά βήματα – και ας μην τα υποτιμάμε.

Αυξήσεις συντάξεων : Από το 2023 μέχρι σήμερα η σωρευτική άνοδος αγγίζει το 13,6% και συνεχίζει. Όχι υπόσχεση, πράξη.

: Από το 2023 μέχρι σήμερα η σωρευτική άνοδος αγγίζει το 13,6% και συνεχίζει. Όχι υπόσχεση, πράξη. Τέλος στο «πέναλτι» 30% για όσους θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Γιατί όποιος έχει όρεξη και δύναμη, δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά χειροκρότημα.

για όσους θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Γιατί όποιος έχει όρεξη και δύναμη, δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά χειροκρότημα. Στήριξη εκεί που πονάει το πορτοφόλι: Κοινωνικό βοήθημα 250 € κάθε Νοέμβριο, απαλλαγή από φαρμακευτικές δαπάνες για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, αλλά κατεβάζουν τον λογαριασμό στο φαρμακείο και κρατούν το ψυγείο γεμάτο.

Και κάτι ακόμη, πιο τεχνικό αλλά ουσιαστικό: Η σταδιακή κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» μέχρι το 2027. Στην πράξη σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα περνούν ολόκληρες στη σύνταξη. Ένα παράδειγμα για να μην μένουμε σε γενικότητες: συνταξιούχος με καθαρό μηνιαίο 1.080 € θα δει μέσα σε έναν χρόνο +263 € από αύξηση, +250 € κοινωνική ενίσχυση, +80 € από μείωση φόρου. Σύνολο 593 €. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, το 2026 θα δει 462 €. Το 2027 όμως θα μπαίνει το πλήρες ποσό. Μια μικρή «ρύθμιση» λογιστικής που όμως διορθώνει χρόνια αδικίας.

Και το βλέμμα μας πάει ακόμη πιο μακριά: Από το 2026, νέα φορολογική κλίμακα – ελάφρυνση που θα φαίνεται στην τσέπη. Οι ετήσιες αυξήσεις με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό θα συνεχίσουν, δείχνοντας ότι το σχέδιο δεν είναι φωτοβολίδα, αλλά μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Δεν είναι όμως μόνο τα λεφτά. Είναι και ο χρόνος. Η γρήγορη απονομή συντάξεων είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει μήνες για το αυτονόητο. Στον e-ΕΦΚΑ, από το 2019 μέχρι σήμερα, εκδόθηκαν 1,1 εκατομμύρια συντάξεις. Με ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά, αλλά και με νέα ψηφιακά εργαλεία, ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα; Λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη δικαιοσύνη.

Ας το πούμε καθαρά: Η κοινωνία κρίνεται από το πώς φέρεται σε εκείνους που έβαλαν το προηγούμενο θεμέλιο. Αν αφήσουμε τις ρίζες να ξεραθούν, το δέντρο πέφτει. Γι’ αυτό οι συνταξιούχοι δεν είναι «κόστος». Είναι η ίδια μας η αντοχή, η μνήμη και το μέλλον μας.

Και αν κάποιος ρωτήσει «γιατί τόση έμφαση στους ηλικιωμένους;», η απάντηση είναι απλή: Γιατί όταν στηρίζεις εκείνους που σήκωσαν τον κόσμο στις πλάτες τους, στηρίζεις τελικά τον εαυτό σου.