Κατερίνα Καινούργιου για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Πάλεψες σαν λιοντάρι… - Real.gr
17:43, 24/08/2025
ΠΗΓΗ: katken85/instagram

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ…», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

