Σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας και καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους - Real.gr

Η πλήρης ενημέρωση για τα μέτρα βιοασφάλειας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη εκρίζωση της ζωονόσου, ήταν ο στόχος της ευρείας ενημερωτικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Ελασσόνα, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα και του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη.

Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί, με τον αρμόδιο υφυπουργό να σημειώνει ότι όσα έχουν ληφθεί «πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια, ώστε να καταφέρουμε να εκριζώσουμε το νόσημα» συμπληρώνοντας πως το ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση «είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με αιχμή το εμβληματικό προϊόν της χώρας, τη φέτα».

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, τα μέτρα που αναλύθηκαν είναι τα εξής:

* Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

* Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης ζώων.

* Αυστηρή εφαρμογή ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων.

* Στενή συνεργασία κτηνοτρόφων, κτηνιατρικών αρχών και Περιφερειών.

* ‘Αμεση ταφή και υγειονομική διαχείριση των νεκρών ζώων.

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι ο ερχόμενος μήνας είναι κρίσιμος, μιας και δεν υπάρχει γαλακτοφορία, ενώ παράλληλα είναι και μειωμένες οι ανάγκες σε κρέας, ενώ οι μετακινήσεις των κοπαδιών είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι αποζημιώσεις για απώλειες ζώων είναι διπλάσιες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πρόσθεσε ότι έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ για την ενίσχυση στις ζωοτροφές, ύψους 63 εκατ. ευρώ, λόγω του παρατεταμένου εγκλεισμού των κοπαδιών – καθυστέρησε όμως η καταβολή τους λόγω προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέχεια, απηύθυνε έκκληση για στενή συνεργασία με τις αρχές και άμεση ενημέρωση για κάθε ύποπτο κρούσμα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «καταλαβαίνω την κόπωση, αλλά πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να εκριζώσουμε την ευλογιά και να στηρίξουμε την κτηνοτροφίας μας».

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι που παραβρέθηκαν στην ενημερωτική σύσκεψη, ζήτησαν άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση της ζωονόσου. Τέθηκε εκ νέου το ζήτημα του εμβολιασμού, με τους παριστάμενους καθηγητές κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Σπυρίδωνα Κρήτα και Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, όσο και τη γενική διευθύντρια κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Κ. Μαρίνου και της τμηματάρχου, Α. Λάγιου, να ξεκαθαρίζουν ότι τα υπάρχοντα εμβόλια είναι αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητος, και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ε.Ε. για την ευλογιά.

«Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό. Μόνο η Τουρκία το δοκίμασε, με αποτυχία. Και εμβολιάζει, και ευλογιά έχει, και συνεχίζει να θανατώνει ζώα κατέληξε ο κ. Κέλλας.