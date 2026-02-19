Σύσκεψη για την πορεία και την ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Αττικής - Real.gr

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την περαιτέρω βελτίωση των δράσεων, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη των Τεχνικών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου: Καταπολέμησης των κουνουπιών σε όλες τις περιφερειακές ενοτήτες της περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο αναλυτικός απολογισμός των δράσεων της προηγούμενης περιόδου, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και ο σχεδιασμός περισσότερο στοχευμένων για την προσεχή περίοδο, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Το ερευνητικό πρόγραμμα: «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) περιόδου 2024-2026», υλοποιείται υπό την μέριμνα του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος έχει θέσει την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας.

Όπως έχει τονίσει, «η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών δεν διαπραγματεύονται». Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια με σύγχρονα μέσα, τεχνολογία και συνεργασίες με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς, υιοθετεί οργανωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις.

Κατά την τοποθέτησή του, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, Δημήτρης Δαμάσκος, υπογράμμισε:

«Η μάχη κατά των κουνουπιών είναι καθημερινή και απαιτεί οργάνωση, συνέπεια και τεκμηρίωση. Αξιολογούμε συστηματικά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών μας και προχωρούμε όπου χρειάζεται σε ενισχύσεις και προσαρμογές, ώστε να διασφαλίζουμε ουσιαστική προστασία για τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον».

Σημειώνεται ότι κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό κατέχει η επιστημονική τεκμηρίωση μέσω του ερευνητικού προγράμματος που υλοποιεί το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με αντικείμενο την καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των πληθυσμών κουνουπιών στην Αττική και την παροχή εξειδικευμένων κατευθύνσεων για τις παρεμβάσεις πεδίου.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

– προνυμφοκτονίες από εδάφους με εξειδικευμένα συνεργεία,

– ψεκασμούς με χρήση drone,

– εναέριες εφαρμογές με ελικόπτερο σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως ο υδροβιότοπος του Εθνικού Πάρκου Σχινιά στον Δήμο Μαραθώνος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ