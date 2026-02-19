Σύβοτα: Ζημιές σε καταστήματα από τα κύματα που βγήκαν στη στεριά - Real.gr

Μεγάλος κυματισμός έπληξε το παραλιακό μέτωπο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, με τη θάλασσα να «ανεβαίνει» στη στεριά και να καλύπτει εκτεταμένα τμήματα του πλακόστρωτου, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές σε καταστήματα της παραλιακής ζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr τα νερά περνούν πάνω από το παραλιακό μέτωπο, σχηματίζοντας «ποτάμια» κατά μήκος του δρόμου και φτάνοντας έως τις εισόδους επιχειρήσεων. Σε ορισμένα σημεία, η εισροή ήταν τέτοια που το νερό μπήκε στους χώρους καταστημάτων, πλημμυρίζοντας δάπεδα και αφήνοντας πίσω λάσπες και υπολείμματα.

Καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται, χωρίς να έχουν υπάρξει ουσιαστικές παρεμβάσεις προστασίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά επαγγελματίας που είδε για ακόμη μία φορά την περιουσία του να πλημμυρίζει: «Εμείς είμαστε ένα από τα μαγαζιά που υποφέρουμε από τις κακοκαιρίες στα Σύβοτα. Κάθε χρόνο πλημμυρίζουμε και δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσα μέτρα θωράκισης του παραλιακού μετώπου και λύσεις που θα περιορίσουν την υπερχείλιση προς τη στεριά, ειδικά σε περιόδους έντονου κυματισμού, ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες εικόνες καταστροφής και οικονομικής ζημιάς.