Τα μπλόκα των αγροτών στην Ήπειρο - Real.gr
Τα μπλόκα των αγροτών στην Ήπειρο

10:01, 08/12/2025
Τα μπλόκα των αγροτών στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο.

Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

