Quantcast
Τα έκανε... γυαλιά - καρφιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου - Χειροπέδες και στον συνεργό του - Real.gr
real player

Τα έκανε… γυαλιά – καρφιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου – Χειροπέδες και στον συνεργό του

10:46, 11/02/2026
Τα έκανε… γυαλιά – καρφιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου – Χειροπέδες και στον συνεργό του

Το σπίτι της πρώην συντρόφου του φέρεται να διέρρηξε 24χρονος, μαζί με 19χρονο συνεργό του, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Οι δυο νεαροί άντρες καταγγέλθηκε ότι μπήκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο σπίτι της 21 ετών παθούσας, προκαλώντας αναστάτωση στο χώρο και φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

Κατά την ίδια καταγγελία, αφαίρεσαν επίσης διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα της νεαρής γυναίκας, εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved