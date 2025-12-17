«Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» - Η πρώτη δήλωση του δημοσιογράφου μετά την επίθεση από τον Νίκο Παππά - Real.gr

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά.

Ο δημοσιογράφος ενημερώνει πως είναι καλά στην υγεία του και ευχαριστεί για την στήριξη που έχει λάβει, από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η είδηση.

Παράλληλα, εξηγεί πως δεν θα προχωρήσει σε κάποια δήλωση ή σύνδεση καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου έχει ως εξής:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…»