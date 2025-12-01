Τα μηνύματα της φρίκης - Real.gr

Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο νηπίων από τον θείο τους και τον σύντροφό του στον Πειραιά.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το απόλυτο σοκ προκαλεί η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών αντίστοιχα, από τον ίδιο τους τον θείο, αδελφό της μητέρας τους, αλλά και από τον 40χρονο σύντροφό του.

Η υπόθεση είναι η πιο ανατριχιαστική που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ελληνική Αστυνομία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ομως, όπως όλα δείχνουν, δεν σταματά στη σεξουαλική κακοποίηση των δύο νηπίων. Ηδη, οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν ενδελεχώς τα βίντεο και τις φωτογραφίες με παιδιά, κάτω των 10 ετών, οι οποίες εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα τόσο του 20χρονου όσο και του 40χρονου συντρόφου του, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα των δύο παιδιών, που κατοικούν σε περιοχή του Πειραιά, παρατήρησε ότι ο τετράχρονος γιος της έκανε κινήσεις ανεπίτρεπτες για την ηλικία του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του μιλήσει και το παιδί να της αποκαλύψει το «παιχνίδι», όπως είπε χαρακτηριστικά, που έκανε με τον θείο του και το αδελφάκι του, μόλις 2 ετών.

Τρομοκρατημένη η μητέρα ενημέρωσε τον σύζυγό της και πατέρα των παιδιών και στη συνέχεια την Αστυνομία. Η καταγγελία κατέληξε στα χέρια των έμπειρων αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι με τη σειρά τους ήρθαν σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα. Εις βάρος των δύο ανδρών εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και πολύ γρήγορα ο 20χρονος και ο 40χρονος τέθηκαν υπό κράτηση.

Παιδική πορνογραφία

Οπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, οι προσωπικές ψηφιακές συσκευές των συλληφθέντων κατασχέθηκαν και μπήκαν στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών. Από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των φερόμενων ως δραστών εντοπίστηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας, αλλά και γραπτά μηνύματα που επιβεβαιώνουν τις ασελγείς πράξεις κατά των δύο μικρών παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων εντόπισαν sms στο κινητό του 40χρονου, το οποίο είχε στείλει στον 20χρονο σύντροφό του. Στο μήνυμα ανέφερε: «Ωραίο ήταν αυτό που έγινε με τα παιδιά, να το ξανακάνουμε…» για να λάβει, βέβαια, καταφατική απάντηση από τον 20χρονο.

Στις συσκευές των φερόμενων ως δραστών απαθανατίζονταν τόσο τα ανίψια του 20χρονου όσο και άλλα ανήλικα αγόρια, κάτω των 10 ετών, για τα οποία διεξάγεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση τους με τους συλληφθέντες.

Μάλιστα, και σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, σε ορισμένα από τα βίντεο απεικονίζονται ελληνικά τοπία, ενώ η λήψη τους έχει γίνει από άλλης μάρκας κινητά (δηλαδή, τα βίντεο δεν έχουν καταγραφεί από τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων).

Ηδη, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων έχουν καλέσει την οικογένεια, προκειμένου να δώσει κατάθεση, καθώς ο 20χρονος δράστης φαίνεται να ήταν κοντά και να διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με την αδελφή του και μητέρα των παιδιών. Ως εκ τούτου, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Ακολούθως, αναμένεται να διερευνηθούν εξονυχιστικά και τα επίμαχα βίντεο με άγνωστους ανήλικους με ενήλικες, σε σημεία της ελληνικής υπαίθρου και σε διάφορες περιοχές, με σκοπό να διαπιστωθεί από τους αστυνομικούς όχι μόνο ποιος έκανε τις λήψεις, αλλά και το πώς έφτασαν στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων, εν προκειμένω του 20χρονου και του 40χρονου συντρόφου του.

Ο 20χρονος κατά καιρούς αναλάμβανε τη φύλαξη των δύο ανιψιών του, ηλικίας 2 και 4 ετών αντίστοιχα, προκειμένου η μητέρα τους να μετακινείται στην εργασία της. Οπως προέκυψε από την προανάκριση, στα διαστήματα που έμενε μόνος με τα παιδιά ο 20χρονος και ο 40χρονος σύντροφός του ασελγούσαν σε βάρος τους, ενώ παράλληλα κινηματογραφούσαν τις ανάρμοστες πράξεις.

Παιδοψυχολόγοι

Σημειώνεται ότι τα παιδιά μετά την καταγγελία εξετάστηκαν από ειδικούς παιδοψυχολόγους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Μετά την εξέτασή τους, οι παιδοψυχολόγοι επιβεβαίωσαν τη φρίκη που ζούσαν τα παιδιά, τα οποία, όμως, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους δεν ήταν σε θέση να την αντιληφθούν. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες στις απολογίες του αποδέχθηκαν εν μέρει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν κακοποίησαν τα δύο αγοράκια. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τα λεγόμενά τους, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, και αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εκκρεμούν και άλλες ανακριτικές πράξεις. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η έρευνα στις ψηφιακές συσκευές των κατηγορουμένων, ώστε να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται σε κυκλώματα που διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τις επόμενες ημέρες, οι Αρχές ενδέχεται να δώσουν τα στοιχεία των δύο ανδρών στη δημοσιότητα, ούτως ώστε να αναγνωριστούν από τυχόν άλλα θύματά τους, που στο παρελθόν δεν τους είχαν καταγγείλει.