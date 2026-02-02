Τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία - Real.gr

Η διαδρομή των οπαδών του ΠΑΟΚ, η χωρητικότητα του βαν και η ώρα εκκίνησης του ταξιδιού από τη Θεσσαλονίκη έως την Τιμισοάρα. Τι αναμένεται να εξετάσουν οι πραγματογνώμονες των οικογενειών.

Των Π. ΣΟΥΡΕΛΗ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Φως» στα ακριβή αίτια του μοιραίου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ αναμένεται να ρίξουν οι πραγματογνώμονες που πρόκειται να διορίσουν οι οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με πηγές της Realnews, οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν καρέ-καρέ το βίντεο ντοκουμέντο, να διαβάσουν τις καταθέσεις των τραυματιών και των οδηγών των άλλων εμπλεκόμενων οχημάτων και να μελετήσουν όλα τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία, προκειμένου να καταλήξουν σε τελικό πόρισμα. Ωστόσο, ήδη έχουν εξαχθεί κάποια συμπεράσματα, σύμφωνα με μέλη της ερευνητικής ομάδας που μιλούν στην «R» για τα μοιραία λάθη που συνέβαλαν στην τραγωδία.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν το μοιραίο ταξίδι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας. Από τη Θεσσαλονίκη, πέρασαν στη Βουλγαρία, μπήκαν στη Ρουμανία, ενώ θα συνέχιζαν στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και στη Γερμανία, μέχρι να φτάσουν στη Λιόν της Γαλλίας. Παράλληλα θα εξετασθεί αν ήταν ένας ο οδηγός ή περισσότεροι για την απόσταση που διανύθηκε, από την Ελλάδα μέχρι την εθνική οδό της Ρουμανίας, στο ύψος της πόλης Λουγκόζ όπου συνέβη το δυστύχημα, δηλαδή μια απόσταση 800 χιλιομέτρων. Ερευνες διεξάγουν και οι ρουμανικές Αρχές οι οποίες έχουν ήδη εντοπίσει τοξικολογικά ευρήματα.

«Θα πρέπει να διερευνηθεί η φυσική κατάσταση του οδηγού ή των οδηγών σε σχέση με την κούραση και καταπόνησή τους κατά την πολύωρη οδήγηση», δηλώνει ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς. «Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος όταν ο οδηγός δεν έχει μεγάλη εμπειρία», λέει και προσθέτει: «Το γεγονός ότι αυτά τα αυτοκίνητα ενοικιάζονται, βάσει του νόμου, σε οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα β’ κατηγορίας με προβληματίζει. Θα έπρεπε οι οδηγοί αυτών των οχημάτων να έχουν δίπλωμα τουλάχιστον δ’ κατηγορίας, δηλαδή οδηγών λεωφορείων. Τα βαν έχουν μεγαλύτερο όγκο συγκριτικά με τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και οι οδηγοί με ερασιτεχνικό δίπλωμα β’ κατηγορίας δεν μπορούν ξαφνικά να εξοικειωθούν με τον όγκο και με το βάρος τόσο του αυτοκινήτου όσο και με τους μεταφερόμενους επιβάτες και την εντελώς διαφορετική συμπεριφορά κατά την οδήγηση. Το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά αυτό το θέμα».

«Πήγαν όλα λάθος»

Ενδεχομένως η «συμπεριφορά» του αυτοκινήτου στον δρόμο να έγινε ακόμη πιο απρόβλεπτη λόγω του υπέρβαρου φορτίου, καθώς επέβαιναν δέκα άτομα σε βαν των εννέα θέσεων. Ο Κώστας Στεφανής, παρουσιαστής εκπομπής για το αυτοκίνητο και επί σειρά ετών συνοδηγός σε αγώνες ταχύτητας, δηλώνει στην «R»: «Δυστυχώς πήγαν όλα λάθος. Ο οδηγός, από ό,τι φαίνεται, είχε οδηγήσει πολλές ώρες, γεγονός που μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα να μην είχε σωστή κρίση. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο βανάκι είναι κατασκευασμένο για οκτώ συν ένα άτομα. Από όσο γνωρίζουμε, οι νεαροί που βρίσκονταν στο μοιραίο όχημα ήταν δέκα, ενώ από ό,τι διακρίνουμε και από το βίντεο κάποιοι από τους επιβάτες δεν φορούσαν ζώνη».

Ο δικηγόρος Αντώνης Ξυλουργίδης, που εκπροσωπεί την εταιρεία από την οποία ενοικιάστηκε το βαν και η οποία εδρεύει στην Εδεσσα, σημειώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. «Είχαν δηλωθεί κανονικά δύο οδηγοί, προκειμένου να εναλλάσσονται στην οδήγηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως προβλέπεται για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Είχαν παραδοθεί όλα τα νόμιμα έγγραφα. Ειδικά στις περιπτώσεις μίνι βαν, όλοι οι πελάτες ενημερώνονται για τον ακριβή αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να επιβιβαστούν σε κάθε όχημα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν μπορεί να φέρει γνώση ή ευθύνη για το εάν μετά την απομάκρυνση του οχήματος από τον χώρο της στη συνέχεια θα υπάρξει οποιαδήποτε σχετική παραβίαση του νόμου από τους ενοικιαστές», αναφέρει ο Αντ. Ξυλουργίδης.

Δρόμος-καρμανιόλα

Το δυστύχημα συνέβη στην κατ’ ευφημισμόν εθνική οδό της Ρουμανίας, που χαρακτηρίζεται δρόμος-καρμανιόλα ακόμη και από τους Ρουμάνους οδηγούς. Ο E70 συνδέει την πρωτεύουσα της χώρας, το Βουκουρέστι, με τη δυτική Ρουμανία και φτάνει μέχρι τα σύνορα με τη Σερβία και την Ουγγαρία. Θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους όχι μόνο της Ρουμανίας αλλά και της Ευρώπης, λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας φορτηγών και των συχνών προσπεράσεων στο αντίθετο ρεύμα. Είναι ενδεικτικό ότι, μία ημέρα μετά το τροχαίο δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ένας 68χρονος Βούλγαρος σκοτώθηκε στην ίδια εθνική οδό. Ο πραγματογνώμονας Π. Μαδιάς δηλώνει σχετικά: «Οσον αφορά την κατάσταση του δρόμου που οι Ρουμάνοι χαρακτηρίζουν ως εθνική οδό, ο συγκεκριμένος δρόμος έχει τεράστια κυκλοφοριακή ζήτηση κυρίως από φορτηγά και μάλιστα τα περισσότερα εξ αυτών είναι έμφορτα και προκαλούν ανάσχεση κυκλοφορίας και δυσκολεύουν λόγω στενότητας του δρόμου τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα».

Το σενάριο της μηχανικής βλάβης φαίνεται να αποκλείεται, σύμφωνα με τους ειδικούς. «Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία μηχανική βλάβη γιατί, όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι πολύ “γλυκιά” η αλλαγή πορείας, η απόκλιση προς την νταλίκα. Δηλαδή δεν παρατηρείται κάποια βίαιη αλλαγή πορείας. Συνεπώς, με αυτό το δεδομένο, χωρίς όμως να είμαι πραγματογνώμονας, αποκλείω το κλατάρισμα στο λάστιχο (ξαφνική απώλεια αέρα από το ελαστικό του οχήματος). Φαίνεται να πηγαίνει δεξιά στη λωρίδα του και τελικά ο οδηγός αποφασίζει να ξαναπάει αριστερά. Πιθανότατα, έκανε λάθος εκτίμηση και επιχείρησε να βγει ξανά και να κάνει πάλι προσπέραση. Το σενάριο αυτό μου φαίνεται, δυστυχώς, το πιο πιθανό. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από τη μαρτυρία ενός άνδρα, που βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από βαν των άτυχων νεαρών, ο οποίος δήλωσε στις ρουμανικές Αρχές ότι το βαν είχε πραγματοποιήσει αρκετές προσπεράσεις πριν από τη μοιραία», σημειώνει ο Κ. Στεφανής.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο, ο οδηγός δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να αντιδράσει και να αποφύγει το μοιραίο, λέει ο Π. Μαδιάς. «Ο χρόνος των τριών δευτερολέπτων είναι υπεραρκετός για να αντιδράσει ο οδηγός του βαν, είτε με τροχοπέδηση είτε με ελιγμό. Δυστυχώς, όμως, δεν βλέπουμε να συντελείται τίποτα από τα δύο, ενόψει του ορατού κινδύνου. Δηλαδή μπροστά στον Χάρο, την νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, δεν προέβη σε κανέναν ελιγμό ούτε καν σε τροχοπέδηση. Το γεγονός αυτό παραπέμπει ή σε απόσπαση προσοχής ή σε κάποια ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού ή σε κάποιο μηχανολογικό σφάλμα του αυτοκινήτου. Από τη μεγάλη εμπειρία μου, η τρίτη περίπτωση αποκλείεται διότι σήμερα τα συστήματα έχουν δικλείδες ασφαλείας, κυρίως στο σύστημα διεύθυνσης», συμπληρώνει ο έμπειρος πραγματογνώμονας.

Τα θύματα της τραγωδίας

Μαζί στα γήπεδα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μαζί και στον θάνατο. Η απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ συγκλόνισε την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι, γεμάτοι όνειρα και σχέδια για τη ζωή ταξίδευαν στη Γαλλία για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα και να μοιραστούν τη χαρά της πρόκρισης.

– Χρήστος Ζέζιος: Ηταν 31 ετών και κατοικούσε στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Εργαζόταν σε καταστήματα εστίασης. Ο πατέρας του ταξίδεψε στη Ρουμανία για να αναγνωρίσει τη σορό του γιου του.

– Βασίλης Μολδοβανίδης: Οι φίλοι τον φώναζαν «Βάχο». Ο Βασίλης είχε καταγωγή από τη Γεωργία και ζούσε στην Κατερίνη. Ηταν ΠΑΟΚ από μικρό παιδί.

– Βασίλης Πάλος: Γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικούσε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ηταν μέλος του τοπικού συλλόγου του ΠΑΟΚ. Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν για τον θάνατό του από την πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία.

– Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος: Ηταν πάντα παρών στους εκτός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ. Μάζευε χρήματα από το υστέρημά του για να βρεθεί κοντά στην αγαπημένη του ομάδα.

– Δημήτρης Μαρωνίτης: Εμενε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και εργαζόταν σε τεχνική εταιρεία. Σχεδίαζε το επόμενο διάστημα να αρραβωνιαστεί την αγαπημένη του, αλλά δεν πρόλαβε. O πατέρας του είχε βρει τον θάνατο στον ίδιο οδικό άξονα της Ρουμανίας…

– Γιώργος Κεσανίδης: Ο 30χρονος εργαζόταν σε εστιατόρια της Θεσσαλονίκης έχοντας όνειρο να γίνει σεφ. Πήρε άδεια από τον εργοδότη του προκειμένου να ταξιδέψει στη Λιόν και δήλωνε ενθουσιασμένος που θα παρακολουθούσε τον εκτός έδρα αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

– Θανάσης Γκουζούρης: Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη όπου και πρωτοέπαιξε ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ένα λαϊκό, γνήσιο παιδί.

Tι δείχνει η έρευνα των ρουμανικών Αρχών

Η είδηση για τον θάνατο των επτά νέων έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς οι εικόνες από το βίντεο του τραγικού δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές. Τη δική τους έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα αίτια έχουν ξεκινήσει και οι δικαστικές Αρχές της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ, έχει ήδη ξεκινήσει η σύνταξη της σχετικής δικογραφίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει γίνει και έκθεση τοξικολογικής ανάλυσης από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Τιμισοάρα. Οπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Λουγκόζ, Μπέρθα Σερένα Κονσταντινέσκου, η τοξικολογική έρευνα έδειξε την παρουσία αλκοόλ και δύο ψυχοδραστικών ουσιών -κάνναβης και κοκαΐνης- στο αίμα του οδηγού, στοιχείο που προστίθεται στα δεδομένα που εξετάζονται από τις Αρχές.