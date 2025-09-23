Τα ψηφιακά έσοδα του μαστροπού - Real.gr

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την ιστοσελίδα του 42χρονου που συνελήφθη για βιασμούς και κακοποιήσεις γυναικών

Του Παναγιώτη Σουρέλη - ΠΗΓΗ: RealNews

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι χρυσές μπίζνες του κατηγορούμενου μαστροπού, που προφυλακίστηκε για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 42χρονος με το προσωνύμιο «κοντός» φέρεται ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης μαστροπείας με θύματα νεαρές γυναίκες, με μία από αυτές να καταγγέλλει ότι έπεσε στα δίχτυα του πριν ακόμη ενηλικιωθεί. Και τα έσοδά του φαίνεται πως ήταν σημαντικά, όχι μόνο από τα ερωτικά ραντεβού, αλλά και από τις ταινίες πορνό που προωθούσε μέσω διαδικτύου.

Ο κατηγορούμενος ήταν συνέταιρος, μαζί με μια γνωστή Ελληνίδα πορνοστάρ, σε εταιρεία ερωτικών ταινιών, την οποία ίδρυσε το 2021. Εξάλλου ο ίδιος γνώριζε καλά τον συγκεκριμένο χώρο, αφού στο παρελθόν ήταν και ο ίδιος πρωταγωνιστής σε ταινίες πορνό. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς που παρουσίασε κατά την απολογία του, ο τζίρος από την προβολή των βίντεο άγγιζε και τις 30.000 ευρώ ετησίως. Το 2023 η εταιρεία εμφανίζεται να είναι σε αδράνεια, όμως το σάιτ του παραμένει ακόμη και σήμερα στο διαδίκτυο.

Με μια συνδρομή των 25 ευρώ το μήνα, οι χρήστες μπορούσαν να «κατεβάσουν» όποια ταινία επιθυμούσαν. Ειδάλλως η προβολή μόνο ενός βίντεο στοίχιζε από εννέα ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις έφτανε τα 15 ευρώ. Οι επιλογές ήταν πολλές. Δεκάδες κοπέλες απαθανατίζονταν σε τολμηρές φωτογραφίες και υπόσχονταν περισσότερες αποκαλύψεις για όσους ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για να δουν την ταινία τους. Κάποιες φαίνονταν συνειδητοποιημένες για αυτό που κάνουν, καθώς έδειχναν το πρόσωπό τους. Εκτός όμως από τις επαγγελματίες πορνοστάρ, υπήρχαν και νεαρές γυναίκες που έκρυβαν τα χαρακτηριστικά τους. Μάλιστα η ιστοσελίδα έδινε τη δυνατότητα στους πελάτες να παραγγείλουν την ερωτική ταινία της αρεσκείας τους, επιλέγοντας μεταξύ των πρωταγωνιστριών.

Ο 42χρονος ισχυρίστηκε ότι υπέγραφε συμβόλαια με τις γυναίκες που συμμετείχαν στις ταινίες. Η αμοιβή τους αντιστοιχούσε στο 30% των εσόδων, από τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Οι αρχές ερευνούν αν ο κατηγορούμενος δήλωνε τα χρήματα που εισέπραττε και φορολογείτο για αυτά. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες, ο ίδιος παρακρατούσε ολόκληρο το ποσό και δεν απέδιδε στις γυναίκες τα χρήματα που είχε συμφωνήσει.

Οι μαρτυρίες

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν εμφανίστηκε στις Αρχές μια 26χρονη και κατήγγειλε τον 42χρονο. Ακολούθησαν οι μαρτυρίες ακόμη τεσσάρων νεαρών γυναικών. Ο «κοντός» συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και της διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το ένταλμα, τουλάχιστον από το 2016, ο συλληφθείς προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, κυρίως Ελληνίδες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και ανέπτυσσε μαζί τους φιλική σχέση. Προβάλλοντας τον εαυτό του ως υποστηρικτικό πρόσωπο, κατόρθωνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφερόταν να τις βοηθήσει οικονομικά, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες τους.

Στη συνέχεια όμως, απαιτώντας την άμεση αποπληρωμή του χρέους των γυναικών και χρησιμοποιώντας απειλές, καθώς και σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, τις εξανάγκαζε να πραγματοποιούν ερωτικά ραντεβού με πελάτες σε ξενοδοχεία και σπίτια στην Αττική, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τις μετέφερε ο ίδιος. Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά ο ίδιος, παρακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πορνεία και προβαίνοντας κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία στη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Οι αμοιβές ήταν υψηλές, καθώς εκμεταλλευόταν τη «διαφημιστική προβολή» που αποκτούσαν οι γυναίκες μέσω της συμμετοχής τους στις ερωτικές ταινίες.

Σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, ο 42χρονος προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις τους και να τις θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του, τις υποχρέωνε με τη χρήση βίας να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, ιδίως κοκαΐνης. Παράλληλα, με σκοπό να αποτρέψει τις γυναίκες από το να καταγγείλουν τη δράση του στις αρμόδιες αρχές, διέδιδε ότι ο ίδιος διατηρούσε στενές σχέσεις με επιφανή πρόσωπα, οι οποίοι δήθεν θα εξασφάλιζαν την ατιμωρησία του.

Στην απολογία του ο 42χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο δεν έγινε πιστευτός και προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.