Τα τελευταία λόγια της 28χρονης εγκύου που πέθανε από αλλεργικό σοκ - Η ανάρτησή της λίγες ημέρες πριν - Real.gr

Συγκλονίζει η υπόθεση της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας από αλλεργικό σοκ, έπειτα από χορήγηση αντιβίωσης.

Σύμφωνα με το STAR, η άτυχη Σπυριδούλα εισήχθη στη γυναικολογική κλινική με αιμορραγία, στην 6η εβδομάδα της κύησης. Όπως αναφέρει μέλος του νοσοκομειακού προσωπικού, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς, μια συνηθισμένη αντιβίωση, ωστόσο υπέστη αλλεργικό σοκ. «Μουδιάζει όλο μου το σώμα», ήταν τα τελευταία της λόγια πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Συγγενείς καταγγέλλουν αλυσίδα λαθών. Ο θείος της υποστήριξε ότι οι γιατροί δεν είχαν έτοιμο ούτε τον εξοπλισμό διασωλήνωσης: «Ψάχνανε να βρουν πού είναι το οξυγόνο και η σωλήνα», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ γιατρών έξω από τον θάλαμο για το αν έπρεπε να χορηγηθεί η συγκεκριμένη αντιβίωση, στην οποία τελικά αποδείχθηκε πως ήταν αλλεργική.

Επιπλέον, ερωτήματα προκαλεί το αν έγιναν βιοχημικές εξετάσεις πριν τη χορήγηση της αγωγής, αλλά και αν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση τη στιγμή που εκδήλωσε τα συμπτώματα. Η οικογένεια διερωτάται επίσης γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση πριν την κηδεία, με πηγές του νοσοκομείου να αναφέρουν πως δεν το ζήτησαν οι συγγενείς.

Η προφητική ανάρτηση της 28χρονης στην Άρτα

Η 28χρονη είχε κάνει μία ανάρτηση πριν την τραγωδία, γράφοντας ότι «η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία δεν είναι ο υπερμαραθώνιος, αλλά η εγκυμοσύνη».

Η οικογένεια κινείται ήδη νομικά. Η δικηγόρος της, Σταματία Μάρκου, δήλωσε ότι έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή της σορού για νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο νοσοκομείο.

«Θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της…» – Συγκλονίζει ο σύζυγός της 28χρονης

Η αδελφή της συγκλονίζει καθώς όπως εξηγεί στον ΑΝΤ1 η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία. “Ξεκινάει να μουδιάζει και βγήκαν έξω να ζητήσουν κάποιους γιατρούς να έρθουν να τη δουν. Το αποτέλεσμα από όλο αυτό ήταν να πάθει αλλεργικό σοκ. Κάποια στιγμή έβρισκαν παλμούς, κάποια άλλη δεν έβρισκαν. Εγινε κάποια αναρρόφηση. Μετά πήγαν να τη διασωληνώσουν”.

Δύο 24ωρα μετά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Σπυριδούλα κατέληξε.

“Μας ενημέρωσαν ότι συκώτι, πνεύμονες, νεφρά δεν λειτουργούν πλέον και σαν τελευταίο ότι δεν υπάρχει και εγκεφαλική λειτουργία. Ξέραμε και εμείς ότι μετράμε αντίστροφα”, προσθέτει η αδελφή της αδικοχαμένης 28χρονης.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Ο σύζυγός της θέλει να μάθει ποιος στέρησε τη μαμά από την κορούλα του, που είναι μόλις 2 ετών.

“Εδωσα υπόσχεση στη σύζυγό μου και την κόρη μου ότι θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της αγαπημένης μου Σπυριδούλας. Την έχασα μέσα από την αγκαλιά μου από εγκληματικά λάθη γιατρών, που ενώ η σύζυγός μου χαροπάλευε οι γιατροί αρκέστηκαν να δίνουν εντολές στο νοσηλευτικό προσωπικό δια τηλεφώνου”, είπε ο σύζυγός της.