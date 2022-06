«Τα λέμε κάτω στην ταβέρνα»: Οι Times γράφουν για το ελληνικό καλοκαίρι

Παράλληλα το δημοσίευμα προτείνει κάποιους από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Κεφαλλονιά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει για το νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα στην ιστορία και τη φυσική ομορφιά των Χανίων. «Το όμορφο λιμάνι της Κρήτης αποπνέει μια μεθυστική γοητεία της παλιάς πόλης με τη μεσαιωνική βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, τα πολυσύχναστα εστιατόρια δίπλα στο λιμάνι και τις πολυσύχναστες λαϊκές αγορές. «Η ανθρωπότητα βρισκόταν εδώ από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, το 1600 π.Χ. και τα ερειπωμένα κτίρια των Μυκηναίων προσελκύουν τους λάτρεις της αρχαιολογίας από πολύ μακριά» γράφουν οι Times.

Στην συνέχεια το άρθρο εξυμνεί την Κέρκυρα, που, όπως υπογραμμίζει, έχει ενταχθεί στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

