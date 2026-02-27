Τραγωδία στη Χίο: Ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη κυκλώματος διακινητών που σχετίζονται με το ναυάγιο - Real.gr

Σε συνέχεια του τραγικού περιστατικού έρευνας και διάσωσης στις 3/2/2026 στη θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου, ανοικτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκαπέντε μετανάστες που επιβιβάστηκαν σε φουσκωτό σκάφος από τις απέναντι τουρκικές ακτές, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει τα εξής:

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου που οργάνωσε την παράνομη μεταφορά των αλλοδαπών, η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου και τις αρμόδιες διεθνείς αρχές, μεταξύ των οποίων η INTERPOL, και με τη συνδρομή των τουρκικών αστυνομικών αρχών της Σμύρνης, συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των μελών της οργάνωσης που δρούσε στην Τουρκία.

Η διακρατική συνεργασία οδήγησε σε ποινικές διώξεις κατά οκτώ (8) ατόμων από τις δικαστικές αρχές της Σμύρνης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε (5) και την επιβολή περιοριστικών όρων στους υπόλοιπους τρεις (3). Οι συλληφθέντες κατείχαν καίριους ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων του ιδιοκτήτη του ταχυπλόου, των ιδιοκτητών και οδηγών των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και των κατόχων των προπομπών και γερανοφόρου οχήματος.

Η ΔΑΠΘΑΣ συνεχίζει την έρευνα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη σύνδεση της συγκεκριμένης οργάνωσης με τουλάχιστον τρία (3) ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης μεταναστών από τις τουρκικές ακτές προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία σημειώθηκαν από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026.

Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων, αξιοποιεί κάθε επιχειρησιακή και νομική δυνατότητα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Μετά από συστηματική έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της INTERPOL με τις τουρκικές αρχές, ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, εμπλεκόμενων στην τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου ανοικτά της Χίου. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, στοιβάζοντάς τους σε βάρκες χωρίς σωσίβια και θέτοντάς τους σε κίνδυνο. Η αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ