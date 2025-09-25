Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που φέρεται ότι έστελνε απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον Π. Μαρινάκη - Real.gr

Quantcast
Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που φέρεται ότι έστελνε απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον Π. Μαρινάκη
Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που φέρεται ότι έστελνε απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον Π. Μαρινάκη

12:45, 25/09/2025
Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που φέρεται ότι έστελνε απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον Π. Μαρινάκη

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του κ. Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

