Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία - Real.gr

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας την περασμένη Παρασκευή.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί δύο ημέρες πριν βρεθεί καμένo το αυτοκίνητο.

Το θύμα, το οποίο διέμενε στην ευρύτερη περιοχή και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μέσω DNA από δείγμα που έδωσε ο αδελφός του.

Ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.